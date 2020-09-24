Украина будет признавать паспорта, выданные непризнанным Косово, – МИД

В МИД считают, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с ситуацией с Крымом.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что, несмотря на официальное непризнание самопровозглашенного государства Косово, Украина будет признавать паспорта этой страны.

Об этом он рассказал в интервью албанскому телеканалу RTV Ora.

"Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Албании) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки", — сказал Боднар.

Дипломат добавил, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с ситуацией с Крымом.

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"Для нас нет параллели между этими двумя случаями… В случае с Косово мы имеем страну, которую признали ряд государств, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией", – отметил он.

Когда у дипломата спросили о возможном официальном признании Косово Украиной, он ответил: "Традиционно мы высказываемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип".

Косово провозгласило свою независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина, также как Россия и Сербия, отказалась признать независимость Косово. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Напомним, в марте 2019 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов признать независимость Косово.