В Верховную Раду проходят четыре политсилы, в лидерах "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - опрос

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования с 11 по 23 сентября. Так, партия "Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) набрала бы 26,0%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) - 22,2%, "Европейская солидарность" (П. Порошенко) - 13,9%, ВО "Батькивщина" (Ю. Тимошенко) - 9,8%, сообщает 112.ua.

"Партия Шария", по данным соцопроса, находится возле проходного барьера - 4,4%.

Другие политические партии набрали гораздо меньше процентов, которые нужны для прохождения в парламент: "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,9%, "Сила и честь" Игоря Смешко - 3,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,5%, "Свобода" Олега Тягнибока - 2,8%, "Голос" - 1,4%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,1%, "Национальный корпус" Андрея Билецкого - 0,9%, "За майбутне" Игоря Палицы - 0,8%, "Оппозиционный блок" - 0,8%, ВО "Самопомощь" - 0,1%.

За другую партию проголосовали бы 0,9% респондентов, испортили бы бюллетень - 2,8%.

Опрос проходил с 11 по 23 сентября во всех областях Украины и Киеве методом интервью по месту проживания респондента. Всего было опрошено 2005 человек. Ошибка выборки не превышает 2,2%.