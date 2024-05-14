50% украинских беженцев могут вернуться: социологи спросили, довольны ли они жизнью

Каждый десятый украинский беженец не может назвать условия возвращения на Родину. Социологи опросили граждан, выевших в ЕС, и выяснили, почему все же они не возвращаются.

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Украинских граждан, которые оказались под защитой Европейского Союза, опросили относительно их будущих планов. Социологи задали три вопроса и на основе ответов подсчитали, что в Украину могут вернуться около 50% беженцев. Детали социологического опроса опубликовали на портале Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи объяснили методику опроса, благодаря которой получили цифру в 50%. Во-первых, общались с 801 респондентом, которые находились в трех странах ЕС — в Чехии, Германии, Польше. Во-вторых, методика — онлайн с помощью компьютера. Период опроса — 20-26 апреля 2024 года. Ориентировочная погрешность — 3,5%, но отмечается, что может быть и больше из-за отсутствия статистической информации о беженцах (возрастной состав, географию расселения и т.д.). В итоге специалисты КМИС написали, что в Украину может вернуться половина граждан, выехавших в результате войны.

Опрос КМИС — планируют ли беженцы возвращаться в Украину Фото: КМИС

В описании исследования социологи объяснили, каким образом получили указанную цифру. Для этого они использовали ответы на три вопроса.

Первый вопрос — довольны ли украинцы своей жизнью за рубежом. Как выяснилось, полностью или скорее довольны — 66%.

Опрос КМИС — довольны ли беженцев жизнью за рубежом Фото: КМИС

Второй вопрос — планируют ли получать гражданство страны пребывания. Уже имеют или планируют получить — 57%.

Опрос КМИС — беженцы подают на гражданство других стран Фото: КМИС

Третий вопрос — какие условия должны быть в Украине, чтобы человек вернулся. Не планируют возвращаться ни при каких условиях — 12%. Самое важное для возвращения — работа критической инфраструктуры (34%), безопасность (34%), будет целым или отстроенным жилье (26%), прекратится война (26%).

Опрос КМИС — какие условия возвращения беженцев, 20-26 апреля 2024 года Фото: КМИС

"В этом опросе мы для такой ориентировочной оценки объединили ответы респондентов на рассмотренные выше три вопроса", — так социологи КМИС объяснили, откуда получили 50% украинцев, которые могут вернуться.

В исследовании были и другие вопросы, касающиеся уровня заинтересованности или включенности в жизнь Украины. Выяснилось, что половина интересуются украинскими новостями, а треть — даже готовы принять участие в выборах.

Также на портале института есть комментарий заместителя директора КМИС Антона Грушецкого. Он признал, что часть украинцев за рубежом действительно потеряла связь с родиной. По его словам, украинцы внутри страны делают шаги на встречу беженцами, но не видят аналогичных шагов с той стороны.

"Значительная часть украинских беженцев теряют (или уже потеряли) связь с Украиной. Однако открытым остается вопрос, какую же часть граждан можно будет вернуть и что есть смысл для этого делать", — написал Грушецкий.

Отметим, Фокус исследовал вопрос жизни украинских беженцев за рубежом. Выяснилось, что большинство из них получает больше дохода, чем имели до войны. При этом учитывается, что и расходы на проживание также выше. С другой стороны, эксперты настроены пессимистично на возможность возвращения большинства граждан и предсказывают новую волну миграции.