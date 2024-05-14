50% українських біженців можуть повернутись: соціологи запитали, чи задоволені вони життям

Кожен десятий український біженець не може назвати умови повернення на Батьківщину. Соціологи опитали громадян, які виїхали у ЄС, і з'ясували, чому все ж вони не повертаються.

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Українських громадян, які опинились під захистом Європейського Союзу, опитали щодо їхніх майбутніх планів. Соціологи поставили три питання і на основі відповідей підрахували, що в Україну можуть повернутись близько 50% біженців. Деталі соціологічного опитування опублікували на порталі Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи пояснили методику опитування, завдяки якій отримали цифру в 50%. По-перше, спілкувались з 801 респондентом, які перебували у трьох країнах ЄС — в Чехії, Німеччині, Польщі. По-друге, методика — онлайн за допомогою комп'ютера. Період опитування — 20-26 квітня 2024 року. Орієнтовна похибка — 3,5%, але зазначається, що може бути й більше через відсутність статистичної інформації про біженців (віковий склад, географі розселення тощо). В підсумку фахівців КМІС написали, що в Україну може повернутись половина громадян, які виїхали внаслідок війни.

Опитування КМІС - чи планують біженці вертатись в Україні Фото: КМІС

У описі дослідження соціологи пояснили, яким чином отримали вказану цифру. Для цього вони використали відповіді на три питання.

Перші питання — чи задоволені українці своїм життям за кордоном. Як з'ясувалось, повністю або скоріше задоволені — 66%.

Опитування КМІС - чи задоволені біженців життям за кордоном Фото: КМІС

Друга питання — чи планують отримувати громадянство країни перебування. Уже мають або планують отримати — 57%.

Опитування КМІС - біженці подають на громадянство інших країн Фото: КМІС

Третє питання — які умови мають бути в Україні, щоб людина повернулась. Не планують повертатись ні за яких умов — 12%. Найважливіше для повернення — роботи критичної інфраструктури (34%), безпека (34%), буде цілим або відбудованим житло (26%), припиниться війна (26%).

Опитування КМІС - які умови повернення біженців, 20-26 квітня 2024 року Фото: КМІС

"У цьому опитуванні ми для такої орієнтовної оцінки поєднали відповіді респондентів на розглянуті вище три запитання", — так соціологи КМІС пояснили, звідки отримали 50% українців, які можуть повернутись.

У дослідженні були й інші питання, які стосувались рівня зацікавленості чи включеності в життя України. З'ясувалось, що половина цікавляться українськими новинами, а третина — навіть готові взяти участь у виборах.

Також на порталі інституту є коментар заступника директора КМІС Антона Грушецького. Він визнав, що частина українців за кордоном дійсно втратила зв'язок з батьківщиною. З його слів, українці всередині країни роблять кроки на зустріч біженцями, але не бачать аналогічних кроків з того боку.

"Значна частина українських біженців втрачають (або вже втратили) зв’язок з Україною. Проте відкритим лишається питання, яку ж частину громадян можна буде повернути і що є сенс для цього робити", — написав Грушецький.

Зазначимо, Фокус досліджував питання життя українських біженців за кордоном. З'ясувалось, що більшість з них отримує більше доходу, ніж мали до війни. При цьому враховується, що і витрати на проживання також вищі. З іншого боку, експерти налаштовані песимістично на можливість повернення більшості громадян та пророкують нову хвилю міграції.