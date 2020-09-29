Рада отказалась рассматривать законопроект о проведении выборов в условиях Covid-19

Парламент Украины не поддержал предложение включить в повестку дня законопроект № 4117, который регламентировал права и обязательства всех участников голосования в условиях пандемии, а также способствовал бы выполнению обязательных санитарных норм на избирательных участках.

Запись трансляции пленарного заседания Верховной Рады во вторник 29 сентября выложили на Youtube-канале "RadaTVchannel".

В частности, за предложение внести документ в повестку дня проголосовало 208 народных депутатов из 226 необходимых.

"Уважаемые коллеги, этот вопрос я отправляю на доработку. Есть решение Комитета. Вы уверены, что это не стоит сделать? Напоминаю, этот вопрос – его нужно рассмотреть для того, чтобы отправить на доработку. Мы его даже не будем сегодня рассматривать", – отметил между первым и вторым голосованиями спикер ВР Дмитрий Разумков.

Заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук добавил, что включение в повестку дня это просто "процедурное решение" и предложил нардепам еще раз переголосовать его. Однако и во второй раз голосование было провалено.

Скриншот: Youtube / RadaTVchannel

Проект закона № 4117 устанавливал особенности организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина.

Законопроект запрещает нахождение лиц в помещениях для голосования без респираторов или защитных масок. Члены избирательной комиссии в день голосования, кроме маски обязаны иметь защитный щиток или очки, а также рукавички. А в случае голосования по месту жительства – члены выездной комиссии должны иметь спецкостюмы.

В законопроекте отмечается, что опросу о наличие симптомов заболевания, а также бесконтактной термометрии будут подвергаться все лица, перед входом в помещение для голосования.

Законопроект оговаривает, что в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других размещается специально определенная кабина для тайного голосования и урна для голосования, где голосуют избиратели, которые имеют признаки респираторного заболевания или температуру тела более 37,2 градусов.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Недавно член Центризбирком Сергей Постивый сообщил "Фокусу" о том, что на избирательные участки пустят всех, и рассказал, как будут голосовать избиратели с подозрением на Сovid-19.