"Такое не обсуждалось вообще", – Резников о включении Тищенко в ТКГ

По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, нардепу Николаю Тищенко ничего не мешает работать над вопросом урегулирования ситуации на Донбассе и в рамках работы в парламенте.

Вопрос о включении заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования военного конфликта на Донбассе даже не поднимался.

Об этом заявил первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

"Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, – уточнил он.

Резников отметил, что Тищенко один из тех депутатов, которые действительно беспокоятся, волнуются и интересовался, как проходит Минский процесс.

"Но об участии его непосредственно в составе делегации – я такого не слышал. И, в общем-то, в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу", – подчеркнул он.

По его словам, глава делегации и первые заместители в праве привлекать других представителей, экспертов, советников. Этот момент регулирует соответствующий указ.

Резников напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова.

"Этого достаточно, потому что Трехсторонняя контактная группа – это всего четыре рабочих группы. Плюс у нас четыре представителя ОРДЛО от Украины. Людей достаточно", – указал он.

Отметим, что все три указанных депутата входят во фракцию "Слуга народа".

Напомним, один из анонимных телеграм-каналов 23 сентября, написал, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассматривается как кандидат на замену в ТКГ Витольда Фокина.

Кроме того, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что с его точки зрения самое большое влияние на Зеленского имеет депутат Николай Тищенко.