"По нам жахнут и будут перевыборы": "Слуги народа" отказались ехать на Донбасс, – источник

Народные депутаты из "Слуги народа" отменили поездку на Донбасс, чтобы провести там выездное заседание, о чем ранее заявлял лидер фракции Давид Арахамия.

Как сообщил Telegram-канал Политика Страны со ссылкой на источник во фракции, депутаты попросту боятся туда ехать.

"На Донбасс никто не едет. Могут писать о коронавирусе, о чем угодно, но правда такова: многие боятся. У некоторых страх вообще до абсурда доведен. Мол, мы поедем, по нам жахнут и будут перевыборы. Якобы это такой план. Но это бред, конечно, просто боятся ехать. Вот и все. Поездку не перенесли на конкретную дату. Вряд ли вся фракция поедет когда-то, но есть депутаты, которые хотели бы съездить, но их немного", – сообщил источник.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что фракция проведет выездное закрытое заседание на Донбассе в "нулевой зоне".

"Хотим поговорить с военными и мирным населением в том числе", – заявил он.