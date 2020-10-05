Депутаты Европарламента написали Арахамии письмо с угрозой забрать безвиз у ряда чиновников

Авторы письма также считают, что некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя атаки на НБУ, НАБУ и САП.

Депутаты Европарламента, Виола фон Крамон, Михаэль Галера и Раса Юкнявичене, написали открытое письмо главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии, в котором предупредили, что ряд украинских политиков и олигархов могут понести ответственность за сворачивание в Украине реформ, в частности лишиться безвизового режима.

"Мы слышали, что вы только отвечаете на письма, поэтому решили сами вам написать. Мы также слышали, что вы считаете, что потеря безвизового режима и финансовой помощи, это "просто слухи", поэтому решили объяснить вам, почему это не совсем так", – обратились к Арахамии евродепутаты.

Они напомнили главе фракции "Слуга народа" об обещании бороться с коррупцией.

"В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предсказал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", – говорится в письме.

Авторы письма также отметили, что не могут не видеть, как некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, в частности координируя организованные атаки на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП.

Евродепутаты напомнили о рисках потери безвиза, уточнив, что это не будет касаться простых граждан, а только отдельных украинских политиков и олигархов.

"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС – но все же мы оставляем за собой право накладывать конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", – написали депутаты.

Авторы отметили, что в партии "Слуга народа" есть несколько десятков "плохих яблок", но в целом видят политсилу как "площадку для энергичных, умных и честных законодателей".

Напомним, депутаты Европарламента пригрозили Киеву потерей безвиза и прекращением кредитования, если украинский парламент не урегулирует провал в законодательстве в части процедуры назначения руководства НАБУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что какой-либо угрозы лишения Украины безвизового режима с Евросоюзом нет.