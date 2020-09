О чем молчит Порошенко. Как Украина может потерять безвиз с ЕС и почему коррупция тут ни причем

Поскольку с подачи партии, аббревиатура которой (по странному стечению обстоятельств) совпадает с аббревиатурой Европейского Союза, поднялся большой хайп, заберут у нас безвиз или нет, я вспомнил о наличии у меня британского магистерского диплома по европейскому праву и решил подробно разобраться, несут ли проблемы с назначением нового председателя САП какую-то угрозу безвизовым поездкам украинских граждан в страны Шенгенской зоны, или нет.

Итак, новостные агентства распространили следующее сообщение: "Европейская солидарность" требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко в видеообращении".

Сначала ответим на вопрос, какой именно документ регулирует вопросы въезда в Шенген с визами и без. Это Регламент ЕС, полное название которого на английском звучит как Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement. Его текст на официальных языках ЕС можно найти по этой ссылке.

Этот Регламент содержит два приложения: Annex 1 и Annex 2. В первом из них перечислены страны, гражданам которых для въезда в Шенгенскую зону с туристическими или деловыми целями на срок до 90 дней в течение полугода нужно получать визу, а во втором — те, граждане которых освобождены от таких хлопот.

На карте ниже страны из второго приложения выделены зеленым цветом, из первого — серым. Как видим, кроме Украины, Молдовы, Грузии и Западных Балкан, от необходимости получения туристической/бизнес визы освобождены граждане абсолютного большинства государств Латинской Америки. Запомним это.

А теперь вернемся к тексту Регламента (EU) 2018/1806.

Естественно, что в нем не упоминаются никакие потенциальные проблемы с назначением руководителя украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как основание для остановки безвизового режима с Украиной. Но, вы удивитесь - в этом документе также ни разу не употребляется слово "коррупция" и производные от него!

Статьи 7 и 8 упомянутого Регламента предусматривают, что визовый режим может быть остановлен путем введения третьей страной виз для граждан хотя бы одной из стран ЕС, увеличения отказов в пересечении границы Шенгенской зоны гражданам третьих стран, увеличения просителей убежища из этой страны, возникновения проблем с реадмиссией т.д. О борьбе с коррупцией в третьих странах в Регламенте, повторюсь, ни слова.

Зайдем с другой стороны. Возможно, Украина пока наиболее коррумпированное государство из тех, граждане которых имеют привилегию въезжать в Шенген без туристических/бизнес виз? Отнюдь! В индексе восприятия коррупции, который ежегодно готовит Transperency International, Украина — скорее "крепкий середнячок", чем коррупционный лидер (смотрите вторую карту в желто-красных цветах).

В 2019 году мы занимали в CPI (индекс восприятия коррупции) 126 место с 30 баллами. Мексика, граждане которой также летают в ЕС без виз, - 130 место с 29 баллами, Молдова — 120 место с 32 баллами, Гватемала — 146 место с 26 баллами. Рекордсменом из безвизового перечня ЕС была и остается Венесуэла (президента которой Николаса Мадуро многие государства-члены ЕС не признают легитимным) — 173 место с 16 баллами. И владельцы венесуэльских паспортов до сих пор летают в Шенген без виз!

Логика ЕС здесь последовательная и понятная. Потому что приостановление или прекращение безвизового режима с третьими странами бьет не по коррумпированным политикам и чиновникам, а по рядовым гражданам.

Поскольку ст. 6 уже не раз упомянутого Регламента (EU) 2018/1806 четко говорит, что даже при введении или восстановлении визового режима с третьим государством владельцы дипломатических, служебных и других специальных паспортов такого государства не будут нуждаться в визах для въезда в Шенгенскую зону. Поэтому наказывать граждан за (потенциально) коррупционные действия их политиков — вряд ли справедливо и продуктивно.

И последний аргумент. Несмотря на амбициозные заявления отдельных политиков как в Украине, так и в ЕС, Европарламент не может остановить действие безвизового режима с третьими странами — это компетенция Еврокомиссии (на срок до 9 месяцев с возможностью продления еще на 18 месяцев), а восстановление визового режима на постоянной основе — компетенция Совета ЕС и Европарламента.

Как показала свежая история, договориться даже по таким, казалось бы очевидным вопросам, как введение санкций против представителей лукашенковского режима, который санкционирует убийства, избиения и пытки собственных граждан, Совету ЕС весьма непросто. Кипр, большинство граждан которого наверняка даже не догадываются, где на карте находится Беларусь, уже в этом сентябре заблокировал введение санкций против белорусских чиновников, ультимативно потребовав одновременно ввести санкции против турецких компаний, ведущих разведку шельфа в спорных территориальных водах.

Поэтому спите спокойно. И не слушайте проФФесионалов. Даже если они шифруются за аббревиатурой ЕС. Никто (кроме коронавируса) у нас безвиз не заберет. Гораздо большей угрозой для поездок в Шенген "на кофе" является тот факт, что средства отдыхать за границей остаются у все меньшего и меньшего количества украинских граждан.

Перевод "Фокуса".

Первоисточник на языке оригинала.

Публикуется с разрешения автора.