Государство в смартфомке. Почему в Украине коррупция — единственно возможная инвестиция в будущее

Cудя по качеству сервиса госслужб, государство в смартфоне у нас не удалось. Но если судить по тому, как продолжают обращаться с бизнесом налоговики, а с бюджетом чиновники, нам вполне удалось государство в смартфомке.

Собственно говоря, оно никогда и не переставало быть воровским инструментом в руках украинской бюрократии.

Государство продолжает жить "по понятиям", несмотря на оранжевые, зеленые и прочие цветные революции.

По закону в этой стране хочет жить только малый и средний бизнес. И то не весь и временами. Но желание этой небольшой и стремительно тающей прослойки не отражает потребностей большинства.

Олигархату законы не нужны. С их частными армиями, купленными судами и телеканалами они - выше закона. Бедным законы тоже не нужны — им, по большому счету, нечего этими законами защищать, кроме своей нищеты, которую им нынешний порядок гарантирует, прямо как в известной песне "Наутилуса".

"Государство в смартфомке" не просто грабит. Оно поступает гораздо хуже — демотивирует средний класс, всех умных, способных и социально активных людей.

Потому что единственная активность, которая по-настоящему имеет смысл в нашей стране в текущих условиях и при нынешнем порядке вещей — это активность коррупционная. Она подменяет собой инновационную активность. Именно она формирует системный спрос и предложение в этой стране.

Поэтому Большая стройка, новые дороги и мосты - это, конечно, замечательно, но... Любое масштабное строительство - это традиционно главнейшая из заслуг, которую приписывает себе государство в смартфомке. Поскольку в таком государстве это практически единственная возможность выдать системный распил всенародного бюджета за системную заботу о народе, этот бюджет генерирующем.

И в каждой из этих строек, как в капле воды отражается зловещий, демотивирующий образ государства в смартфомке.

Потому что бредут по этим прекрасным новым дорогам старые, но отнюдь не такие прекрасные персонажи: нищий пенсионер, задолбанный налоговиками предприниматель, затюканные учителя и врачи, продажные судьи, зависимые журналисты, менты, неотличимые от бандитов, студенты и безработные без внятного будущего...

А впереди них, в державотворческом нимбе, сияющем неземным светом от собственных победоносных постов в фейсбуке — гордый представитель государства в смартфомке.

И, глядя на этого небожителя, все те, кто плетется сзади, завидуют темной завистью этому светлому существу, разгоняющему окружающий их мрак безысходности одним своим присутствием.

И каждый из них мечтает лишь об одном: чтобы заветная фомка — эта золотая отмычка к бюджетным потокам — однажды оказалась не в чужой, а в его руке.

Потому что в украинском государстве это единственно возможная и адекватная инвестиция в будущее.

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Публикуется с согласия автора.