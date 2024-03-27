Мир до конца года. Почему такой сценарий — на руку Украине и как его использовать

Related video

КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Напишу крайне непопулярную позицию. Но отличие государственников от политиков именно в том и заключается, что первые не обязательно должны нравиться электорату, как умелый врач не всегда нравится пациенту.

Итак, я искренне надеюсь, что уже в этом году война зайдет в тупик, на фронте установится динамическое равновесие, наши западные партнеры договорятся с Китаем — и в Украину придет относительный мир. Скорее всего, ненадолго. И уж наверняка — не навсегда.

Конечно, орда попытается использовать паузу для перевооружения и перегруппировки. Но кто не дает нам сделать то же самое, только эффективнее? Перерыв в поединке двух боксеров дает шансы на восстановление обоим. Вопрос только в том, кто лучше им воспользуется.

Но пауза в войне нам нужна больше, чем россиянам даже не столько по причинам перевооружения или перегруппировки. Если Московия без больших усилий законсервировала власть упыря еще на 6 лет во время войны, то Украине крайне необходимо перемирие, чтобы власть обновить.

Важно

Восстание получилось, революция — нет: почему Украина и через 10 лет после Майдана не может сломать систему

Ключ к нашей победе (или даже выживанию) лежит не в Москве или в Вашингтоне, даже не на проспекте Воздушных сил в Киеве, где находятся Минобороны и Генштаб — он лежит во властном треугольнике на Печерске. И чем дольше мы будем медлить с обновлением власти, тем труднее этот ключ будет найти.

Трагедия современной Украины — не только в том, что нам не повезло иметь соседа-некрофила. Наша трагедия также в том, что воюя против дракона, мы все больше становимся похожими на него. Парламентаризм фактически похоронен. Вымогательство правоохранителей под предлогом обеспечения госбезопасности (помните печально известные "органы госбезопасности" времен сталинизма?) становится нормой. Все основополагающие решения в стране принимает только один человек и его свита. Коррупция расцветает буйным цветом.

Чем не римейк времен России времен раннего Путина, который тогда был народным героем, потому что обещал "мочить террористов в сортире" и — следует признать — мочил?

Поэтому нам, как глоток свежего воздуха, нужна пауза в войне. Чтобы иметь шанс перезагрузить власть. Напомнить олимпийцам, кому они обязаны своими нынешними должностями. Навести порядок в собственной стране. Свободно продискутировать, что считать победой и как нам дальше жить, если мы понимаем, что Россия никуда не денется и принципиально не изменится.

Поэтому я молюсь, чтобы хотя бы ненадолго пушки, дроны и ракеты замолчали — и стали снова слышны слова. Потому что, похоже, мы ежедневно становимся глуше и глуше от постоянных взрывов...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно