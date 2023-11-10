Не эмоции, а факты. Почему не стоит преследовать тех, кто не нравится Пипи и Фарион

Related video

К каждой неудаче — хоть это, например, провал театральной премьеры, хоть недостижение цели украинского наступления — возможны два подхода: любительский и профессиональный.

Вот собираются аматоры после неудачного спектакля, и выясняется, что у исполнителя главного героя нет настроения, потому что у него на свадьбу дочери денег не хватает. А у примадонны наоборот — тяжелый развод, тоже не до вдохновения. А у главного злодея что-то с туристической поездкой не складывается.

Короче, у каждого из дилетантов есть веские причины, а виновных в общем провале — нет. Да и вообще, зачем копаться в этих проблемах, давайте лучше что-то позитивное на телемарафоне, мы же все друзья, почти семья.

А при профессиональном подходе каждая ошибка имеет имя и фамилию, а также должность. И этот человек должен отвечать за имеющийся результат работы. То есть, преследовать надо не тех, кто не нравится Пипе с Фарион, а тех, кто не ненадлежащим образом выполняет профессиональные обязанности и собственные обязательства.

Включая президента В.Зеленского, который с ОП собственноручно выстроили такую систему власти, что за все в стране отвечает именно он — и в мирные времена, и особенно в военные.

Наше общество не знает достоверно, кто составлял и согласовывал план летне-осенней кампании ВСУ. И кто виноват в том, что он не выполняется, несмотря на большие потери как бойцов, так и техники. Но анонсов успешного наступления было столько, что сейчас общество хочет, чтобы они понесли ответственность — не ради мести, а чтобы неудачи не повторялись.

Важно

Сбитые разведчики. Почему Украина рискует остаться без операторов БПЛА

И в сложностях с помощью от США тоже есть ответственные. Потому что это — не стихийное бедствие, это мы умудрились потерять двухпартийную поддержку в Штатах, которая была в начале войны. Есть среди кого искать виновных в провале, если, конечно, подходить профессионально.

И к нашей оборонной отрасли ответственный подход нужен безотлагательно. Вот новый глава Укроборонпрома Г.Сметанин попытался подбодрить общественность и сообщил, что новый мощный украинский аналог "Шахеда" уже запущен в серию. Но ведь это очередной любительский анонс, которых мы уже наслушались столько, что аж в ушах звенит!

Заявление профессионального руководителя Укроборонпрома звучало бы примерно так: "Не позднее марта мы выйдем на объем производства ударных беспилотников не меньше, чем у врага. А если эта задача не будет выполнена, я пойду рядовым на фронт, потому что так от меня будет больше пользы для победы".

Вторая фраза этого условного заявления вообще должна стать универсальной: публичные обязательства чиновника, в случае невыполнения которых — повестка и рядовым (рядовой) на передовую, потому что так больше пользы. Очень кстати, что президент Зеленский почти не назначает на ответственные должности людей старше сорока лет — не будет проблем с их призывом.

Когда одни вынуждены отдавать жизнь и здоровье, а другие даже должностью не рискуют, не говоря уже о том, что зарабатывают на войне — это недопустимая несправедливость. Только убрав ее, можно будет говорить, что Украина действительно становится на военные рельсы и начинает делать то, что реально приближает победу.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.