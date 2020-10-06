Безвизу ничего не угрожает. “Слуги народа” прокомментировали письмо европарламентариев

Безвизу ничего не угрожает. “Слуги народа” прокомментировали письмо евро...

Глава МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя письмо депутатов Европарламента Давиду Арахамии, заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает, а представитель Украины в ЕС Николай Точицкий - что Украина выполняет все условия для безвиза.

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал письмо депутатов Европарламента, опубликованное накануне.

Комментарий прозвучал в интервью ВВС-Украина.

“Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине, но в течение всего времени с момента их существования не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов было легкой и спокойной”, - сказал Кулеба.

Заместитель Арахамии, депутат ВР Евгения Кравчук, также высказалась по поводу письма депутатов Европарламента.

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является позицией всех европарламентариев в целом", - сказала Кравчук.

В то же время Николай Точицкий, представитель Украины в ЕС, заявил, что перед началом саммита Украина-ЕС, который проходит 6 октября, Еврокомиссия заверила, что Украина выполняет все условия для безвизового режима.

Открытое письмо трех европарламентариев, Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкнявичене, адресованное главе фракции “Слуга народа” Давиду Арахамии, было опубликовано 5 октября. В письме европарламентарии предупреждали, что из-за сворачивания в Украине реформ некоторые украинские политики и олигархи могут понести ответственность, в том числе - лишиться безвиза.

Авторы письма подчеркнули, что не могут не видеть, как некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, в частности координируя организованные атаки на независимые органы, такие как НБУ, НАБУ и САП.

Напомним, депутаты Европарламента пригрозили Киеву потерей безвиза и прекращением кредитования, если украинский парламент не урегулирует провал в законодательстве в части процедуры назначения руководства НАБУ.