Разумков: Перенести местные выборы невозможно, процессы уже запущены

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о переносе местных выборов не стоит на повестке дня, так как все процессы уже запущены. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"Перенос местных выборов в моем понимании невозможен, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет. Выборы должны состояться "при любой погоде" 25 октября 2020 года, как это и запланировано, так как все процессы запущены", – сказал Разумков.

Он добавил, что единственная возможность их переноса появилась бы в случае, если бы президент Владимир Зеленский ввел в стране военное положение после соответствующего решения СНБО.

"Следующим шагом Верховная Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет", – сказал Разумков.

По его словам, вовсе отменить местные выборы невозможно, так как это было бы нарушением Конституции.

"Отменить проведение выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции... Мы будем наблюдать за выборами и постараемся сделать их абсолютно прозрачными, честными и, как и другие органы, в рамках своих обязанностей выполнять эту функцию", – сказал Разумков.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов.​​​​​ заявил, что отмена или перенос местных выборов 2020 года не планируется, несмотря на пандемию коронавируса.