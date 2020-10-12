Слоган "Образованные люди – успешный Житомир" оказался слишком сложным для PR отдела начинающего политика.

Кандидатка в депутаты Житомирской Облгосадминистрации Татьяна Руденька совершила сразу две ошибки в слове "образованные" на своих предвыборных баннерах, развешанных по городу.

"Освідченні люди – успішний Житомир", – написано в рекламном слогане кандидатки. Безграмотно оформленный политический билборд заметил и опубликовал в Facebook местный житель Геннадий Долежа.

Уточним, что правильное написание слова – "освічені".

Видео, подтверждающее, что это не фейк, выложил YouTube-канал NEWS 24:

Примечательно, что Руденька является не только директором Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера, но и по совместительству – преподавателем Житомирского колледжа культуры.

В комментариях под публикацией выдвигаются предположения, что столь нелепая ошибка не могла быть совершена ввиду незнания Руденькой украинского языка, а была допущена специально, ради дополнительной рекламы кандидатки.

Напомним, в конце августа на Николаевщине местные жители сняли на видео, как бригада спасателей расклеивает политические билборды партии "Слуга народа" при помощи пожарной машины.