Памятники, экономика, школы для нацменьшинств и НАТО: общее заявление Зеленского и Дуды

Польша в очередной раз подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, который находится в Украине с официальным визитом, сделали совместное заявление о различных аспектах двусторонних отношений.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран осудили акты надругательства над украинскими и польскими памятниками, как в Украине, так и в Польше и призвали соответствующие органы власти осуществлять опеку над ними.

"Осуждаем преступления против человечности, в частности совершенные на почве ненависти, и считаем, что они не могут быть никоим образом оправданы. Признаем важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды", – говорится в заявлении.

Стороны также договорились, что правительства обеих стран подпишут соглашение о функционировании школ национальных меньшинств.

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"Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", – заявили Зеленский и Дуда.

Украина выразила благодарность Польше за поддержку в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Была отмечена важность предоставления Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Кроме того, президенты заявили о необходимости дальнейшего развития возможностей литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрБрига).

"Подтверждаем необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", – говорится в заявлении.

Польша очередной раз подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Подчеркиваем уважение Украины и Республики Польша международного права и основных принципов международных отношений, одновременно призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым и агрессии, которая продолжается на Донбассе. Республика Польша выражает заинтересованность по взаимодействию с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым", – говорится в документе.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере.

"Подчеркиваем необходимость сотрудничества с целью усиления роли нашего региона как важного транспортно-транзитного, инфраструктурного и инновационно-инвестиционного центра для Европейского континента", – заявили президенты двух стран.

Также главы государств отметили необходимость продолжения работы Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша, следующее заседание которого состоится в Варшаве.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что антироссийские санкции должны продолжаться до полной деоккупации Крыма.