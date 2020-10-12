Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос прокомментировал в Facebook интервью президента Украины Владимира Зеленского ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру.

Он опубликовал фрагмент интервью, в котором речь идет о том, что за год президентства у Зеленского рейтинг упал до 35%, подписав его: "Неадекват".

Пост народного депутата прокомментировал также бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Еще и лжец", – написал он.

Напомним, на вопрос ведущего программы HardTalk Стивена Сакура "готов ли он в случае неудачи на должности президента уйти и сказать своему народу, что больше не может его представлять" Зеленский ответил следующее: "Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – сказал Зеленский.