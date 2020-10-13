Кернес идет на поправку: в Харьковском горсовете призвали не верить "фейкам"

В интервью изданию «Укринформ» директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил о том, что информация об отсутствии прогресса в лечении мэра Харькова Геннадия Кернеса исходит из сомнительных источников и не является правдивой.

В частности, Сидоренко указал на недостоверность сведений, распространяемых главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером.

«Откуда он (Алексей Кучер - ред.), взял, что Кернес не вернется к выборам в Харьков, нам неизвестно», - отметил Сидоренко.

Он также обратил внимание на сходство между словами Кучера и адвоката Анатолия Родзинского, который ранее распространял беспочвенные и опровергнутые позднее данные о состоянии здоровья Кернеса.

«Заявляю, что никто и никогда из клиники «Шарите» не сказал бы ни Кучеру, ни Родзинскому о состоянии здоровья Геннадия Кернеса или его диагнозе», - подчеркнул Сидоренко.

Накануне на сайте Харьковского горсовета был опубликован отчет из клиники «Шарите», в котором говорится, что лечение Геннадия Кернеса проходит успешно.

Напомним, что 15 сентября врачи подтвердили, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом. С 17 сентября он проходит лечение в клинике «Шарите» в Берлине.