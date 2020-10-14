Зеленский рассказал о встрече с британской разведкой: "детали я не могу распространять"

Президент отрицает, что во время встречи поднимались вопросы утечки информации через его ближайшее окружение.

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями Секретной службы разведки Великобритании (Ми-6) обсуждалась проблема манипулирования информацией и фейковых новостей.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.

В частности, во время разговора с британцами поднималась тема противодействия дезинформации и фейковым новостям.

"Они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", – сказал Зеленский.

При этом, президент отрицает, что во время встречи поднимались вопросы утечки информации через его ближайшее окружение.

"Из всего объема вопросов из нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", – отметил президент.

Он отметил, что состав участников этой встречи был другой, а не тот, который обнародовали СМИ.

Зеленский также посоветовал украинским СМИ "тщательно проверять информацию, которую они публикуют".

Ранее издание ZN.ua сообщило, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в Лондон имел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром. На ней речь шла об окружении украинского президента. Во встрече, кроме Зеленского, участвовал глава СБУ Иван Баканов, но отсутствовали представители ОП.

Напомним, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Владимир Зеленский во время неформального разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО (ПДЧ).