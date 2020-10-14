Айтишников не поделили. МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за указа Зеленского

В Минске расценили президентский указ, как "недружественный и явно дискриминационный шаг".

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за недавнего указа президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Речь идет о президентском указе, который направлен на упрощения переезда белорусских IT-специалистов в Украину.

В министерстве украинскому послу вручили ноту, в которой Минск "выражает обеспокоенность" указом Зеленского. По мнению белорусской стороны, документ "нарушает общепринятые правовые нормы и распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства".

"Указанный правовой акт нельзя трактовать иначе, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, который граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Беларусь не собирается переходить "красных линий" в отношениях с Украиной, но "оставляет за собой право" ввести ответные меры для защиты нацинтересов.

В указе президента Украины говорится о продлении до 180 дней в год срока временного пребывания в Украине для граждан Беларуси. Среди них предприниматели, высококвалифицированные специалисты, в частности тех, чья иммиграция соответствует интересам Украины.

Для этих категорий белорусов планируется упростить оформление вида на жительство. Кроме этого, должна быть усовершенствована регистрация белорусских IT-специалистов как физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога.