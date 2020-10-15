Татьяну Кривенко уволили с должности руководителя аппарата премьер-министра

Кабмин принял распоряжение об увольнении Татьяны Кривенко с должности руководителя аппарата Дениса Шмыгаля.

На сайте Кабинета министров появилось распоряжение об увольнении Татьяны Кривенко с должности руководителя аппарата премьер-министра Дениса Шмыгаля, датированное 13 октября. Из документа следует, что увольнение произошло "по согласию сторон".

"Уволить Кривенко Татьяну Николаевну с должности руководителя Аппарата Премьер-министра Украины по согласию сторон", - сказано в распоряжении.

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Другим распоряжением Кабмин временно возложил обязанности руководителя аппарата премьер-министра на Олега Губанова, который ранее занимал должность вице-премьер-министра.

Кривенко назначили на эту должность 12 марта 2020 года. До этого она руководила службой вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины, когда в этом кресле сидел Денис Шмыгаль.

Напомним, недавно Кабмин согласовал назначение экс-заместителя Ермака главой Черниговской ОГА.