Украина и Нидерланды обсудили выход России из консультаций по катастрофе MH17

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию властям Нидерландов по указанному делу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону со своим коллегой из Нидерландов Стефом Блоком выход России из консультаций по МН17. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ключевой темой разговора министров стало взаимодействие в привлечении виновных за сбитие МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

"Выход РФ из консультаций по МН17 – это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", – заявил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию голландским властям по указанному делу.

Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Стеф Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.

Напомним, Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing MH17 в Украине из-за якобы намерений Гааги "вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".