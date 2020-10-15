Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения MH17

Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing MH17 в Украине из-за намерения Гаагой "вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию". Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"В конечном итоге, не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них", – заявили в МИД РФ.

По словам российского ведомства, "Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы".

Россия и дальше намерена взаимодействать с компетентными органами Нидерландов, но "уже в других форматах".

Напомним, рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 4 боевикам. Среди них один гражданин Украины - Леонид Харченко с позывным "Крот". Трое других обвиняеміх — граждане РФ. В их числе некогда "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), отставной офицер ГРУ армии России Сергей Дубинский (Хмурый) и подполковник запаса ВДВ РФ Олег Пулатов (Гюрза).

По словам главы Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фреда Вестербеке, никто из них на кнопку непосредственно не нажимал, но они помогали организовать процесс. Например, Леонид Харченко, по версии следствия, в 2014-м во время транспортировки "Бука" указывал дорогу экипажу к месту назначения недалеко от города Снежное. Руководить операцией с использованием комплекса "Бук" вполне мог Игорь Гиркин.

В свою очередь, США отказались показать спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты по самолету рейса MH17 в 2014 году.