Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого I степени
Президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Турции, вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Эрдоган поблагодарил Зеленского за награду.
"Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", – сказал президент Турции.
Напомним, в ходе рабочего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Вселенским патриархом Варфоломеем. Президентская чета приняла участие в молебне за Украину и осмотрела патриарший храм Святого Георгия.