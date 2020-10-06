Асад назвал Эрдогана главным инициатором войны в Нагорном Карабахе

По мнению сирийского президента, Эрдоган начинает войны в разных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является главным инициатором военных действий в Нагорном Карабахе.

Такое мнение выразил президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости.

"Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", – сказал Асад.

Асад добавил, что имеет доказательства того, что Эрдоган направил сирийских боевиков в Нагорный Карабах, где они участвуют в военном конфликте.

По мнению Асада, Эрдоган начинает войны в разных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны, особенно после его связей с ИГИЛ в Сирии.

"Все знают, что ИГИЛ продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно. К вопросу о том, должно быть международное сообщество быть в курсе этого или нет", – отметил Асад.

Термин "международное сообщество", по его словам, на самом деле означает лишь небольшую группу стран: великие державы и богатые страны, влиятельные на политической арене.

При этом, по словам Асада, большинство этого международного сообщества – соучастники Турции по поддержке терроризма.

"Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция – инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей", – отметил сирийский президент.

По его словам, Дамаск не может рассчитывать на международное сообщество и международное право в вопросе сирийского урегулирования.

Напомним, в понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь, сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.

Позже чиновник министерства обороны США подтвердил информацию об отправке сирийских наемников из Турции для поддержки Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за прекращение боев в Нагорном Карабахе.