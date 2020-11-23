Бориса Филатова переизбрали мэром Днепра

У действующего мэра 80,61% голосов избирателей.

Мэр Днепра Борис Филатов избран на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно результатам обработки 100% протоколов, Филатов обошел оппонента – главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Гражданская сила"). У действующего мэра 80,61% или 150 782 голосов избирателей.

"Мы видим, что и в первом туре разрыв между кандидатами был больше, чем в четыре раза, во втором туре то же", —сказал секретарь городского совета Александр Санжара.

Напомним, вчера "Социс" сообщил, что по данным экзит-пола действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов — 18,25%.

Филатов впервые был избран мэром Днепра в 2015 году.

В первом туре местных выборов в октябре 2020 года он не набрал более 50% голосов избирателей.

Напомним, 15 ноября состоялся второй тур выборов мэров в 7 городах Украины: Одесса, Сумы, Луцк, Херсон, Краматорск, Каменец-Подольский и Украинка. В Одессе с результатом 55,1% победил действующий Геннадий Труханов.