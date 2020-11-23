Центризбирком назвал победителей выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске

В ЦИКе ждут данных из других городов.

Центризбирком обнародовал результаты второго тура на выборах мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

В Ужгороде победил действующий мэр Богдан Андреев (самовыдвиженец) – за него проголосовали 51,01% избирателей. Как уточняет издание Мukachevo, его основным конкурентом был Виктор Щадей, получивший 45,5%.

В Славянске также переизбрали мэра – им остается Вадим Лях (партия "Оппозиционный блок") – 60,87%. Как уточняет издание Кarachun, его основным конкурентом был Павел Придворов.

В Бердянске городским головой стал выдвиженец от партии "За майбутнє" Валерий Баранов – 49,98%. По данным сайта ЦИК, его оппонента Александра Свидло (ОПЗЖ) поддержали 47,22% избирателей.

В Центризбиркоме добавили, что ждут данных из других городов.

Ранее сообщалось, что мэр Днепра Борис Филатов избран на второй срок. Согласно результатам обработки 100% протоколов, Филатов обошел оппонента – главу наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загида Краснова (партия "Гражданская сила"). У действующего мэра 80,61% или 150 782 голосов избирателей.