Садовый заявил о попытке узурпации власти во Львове: горсовет собрался без мэра

Садовый утверждает, что решение ТИК назначить первую сессию госовета, до того как он сможет вступить в должность мэра, было принято по инициативе "ЕС".

Львовский городской совет нового созыва 24 ноября провел первое заседание, на котором депутаты приняли присягу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На заседание пришли представители партий "ЕС", "Варты" и "Свободы". Фракции "Самопомощь" и "Голос" отказались.

Председатель городской ТИК Игорь Слипецкий зачитал результаты выборов депутатов горсовета, после чего старейший депутат совета Роман Грицевич зачитал присягу депутата.

Он заявил, что результаты выборов в горсовет объявили 2 ноября, а по закону о местном самоуправлении, в течение двух недель после объявления результатов нужно провести первую сессию.

В минимально необходимом для кворума составе депутаты избрали президиум, который будет управлять сессиями городского совета и составлять повестку дня сессии, сообщает Zaxid.net.

Депутаты отстранили от должности мэра Андрея Садового до того, как он вновь не примет присягу. Президиум может созвать сессию, которая назначит секретаря — и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, председателей комиссий и принимать решения.

Согласно данным ТИК, "Европейская Солидарность" – набрала 31,25% голосов избирателей, "Самопомощь" – 19,43%, "Голос" – 8,9%, "Варта" – 6,96%, "Свобода" – 6,85%.

В 23:55 в день выборов городского головы, 22 ноября, городская ТИК внесла изменения в свое же постановление и изменила дату проведения первой сессии с 3 декабря на 22 ноября. Решение по изменению проведения первой сессии городская ТИК приняла после жалоб депутатов Львовского горсовета из партии "ЕС", которые настаивали на проведении заседания до официального избрания городского головы Львова. Городской председатель Львова Андрей Садовый сразу заявил, что проведение сессии без головы городского совета – это попытка узурпировать власть во Львове, мэрия обжаловала решение ТИК в суде.

"Представителям клана Козловского/Кривецкого (самый богатый депутат "ЕС" во Львове и спонсор ВО "Свобода" соответственно, – ред.) было важно показать, что они могут влиять на большинство. Предполагаю, что часть депутатов была просто дезориентирована "юристами К&К", которые подготовили скандальное ночное решение ТИК. Прозрение будет приходить довольно быстро. Не думаю, что люди с чувством хоть какой-то достоинства готовы будут терпеть такие унижения в дальнейшем. "Торжественная сессия" без капеллана, без государственного флага, без почетных граждан и бывших городских голов Львова, без участия почти половины вновь избранных депутатов, стоя и в спешке, будто делали что-то, за что очень стыдно ", – сообщил он.

Заместитель Садового Андрей Москаленко сообщил, что подал на действия избиркома заявление в полицию.

Напомним, по данным компании Liberty Report, нынешний мэр Львова во втором туре набирает 62,8% голосов, а его конкурент, народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 37,2%.