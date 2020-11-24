Арестович: Россия сегодня фактически признала себя стороной конфликта на Донбассе

Представитель украинской делегации в ТКГ считает, что этот факт может способствовать сохранению и усилению санкций против РФ.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что на сегодняшнем заседании Россия фактически признала себя стороной конфликта, поддержав план действий по Донбассу, предложенный боевиками.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Для меня это фактически означает, что Россия признала себя стороной конфликта. Не посредником, как они старательно изображают все 6 лет, а стороной конфликта, потому что поддержали заявления такого уровня", – сказал Арестович.

Он добавил, что этот факт может способствовать сохранению и усилению санкций против РФ.

"Теперь мы начинаем разговаривать с РФ, а она перестает изображать посредника. Уже почти год с подписания нормандских договоренностей и возникает вопрос, кто должен отвечать за их не выполнение. Поскольку мы имеем поддержку Германии, Франции и новой администрации США, то виновным может оказаться непосредственно Путин", – сказал Арестович.

Отметим, недавно украинская сторона разработала "План совместных шагов", предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО. В Кремле считают, что предложения Украины по проведению выборов на оккупированном Донбассе противоречат Минским договоренностям.