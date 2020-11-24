МИД Украины пригласил Черногорию присоединиться к Крымской платформе

Черногория активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины.

Во вторник, 24 ноября, в Киеве состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Черногории Драгицей Понорац. Джапарова пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что Понорац заявила о четкой позиции Черногории по непризнанию временной оккупации Крыма Россией. Черногория также активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и присоединяется к европейским санкциям против России.

"Джапарова выразила благодарность за поддержку и проинформировала о нарушениях прав человека и милитаризации Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины относительно создания Крымской платформы и пригласила черногорскую сторону приобщиться к ее работе", – рассказали в МИД.

Стороны также обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в обеих странах.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.

США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы.

Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности.

Саммит Крымской платформы пройдет в мае 2021 года в Киеве.