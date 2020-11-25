Партию "Батькивщина" лишили госфинансирования из-за нарушений в финотчете

НАПК впервые прекратило предоставление партии денег из госбюджета из-за нарушений в финансовом отчете.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о прекращении государственного финансирования политической партии "Батькивщина" из-за многочисленных нарушений в ее финансовой отчетности. Об этом стало известно из пресс-релиза об иске с требованием отменить решение Нацагентства, который партия подала в Окружной административный суд Киева.

На сайте НАПК опубликован документ об анализе финотчета "Батькивщины" за первый квартал 2020 года. Сотрудники Нацагентства обнаружили в поданном партией документе следующие нарушения:

отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен;

подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);

относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;

договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 гражданского кодекса (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

В НАПК подчеркнули, что в финотчете "Батькивщины" есть признаки административных и уголовным правонарушений. Из-за них и было принято решение прекратить финансирование партии с государственного бюджета. За четвертый квартал 2020 года "Батькивщина" денег уже не получит.

В Движении ЧЕСТНО отметили, что это — третий раз, когда НАПК решило прекратить госфинансирование какой-то политической партии. Так, часть 2019 года деньги не получал "Оппозиционный блок" из-за внутреннего конфликта в партии, а в апреле 2020 года от бюджетных средств отказалась "Слуга народа". Однако, по информации ЧЕСТНО, решение касательно "Батькивщины" — это первое, которое НАПК приняло именно из-за нарушений в финансовой отчетности.

"Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году", — отметили в ЧЕСТНО.

Отметим, все украинские партии обязаны подавать в НАПК ежеквартальные финансовые отчеты с 2016 года, когда была запущена реформа политических финансов. По замыслу инициаторов этих изменений граждане должны были получить инструмент, благодаря которому могли бы отслеживать кто и в каких объемах финансирует партии в стране. А НАПК по результатам проверки финотчетов решает предоставлять ли парламентским партиям государственное финансирование.

Напомним, в конце прошлого года НАПК нашло 58 нарушений в финотчетах партий.