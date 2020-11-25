Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

Президент встретился с Виталием Кимом и вручил ему служебное удостоверение.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ №517/2020 президент подписал 25 ноября.

Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения на новой посту.

Кабмин согласовал его назначение 11 ноября.

Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Отметим, 17 ноября Владимир Зеленский уволил председателя Николаевской ОГА Александра Стадника и назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА Георгия Решетилова, который до этого был первым замглавы ОГА.

23 ноября Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.