Венгрия вручила ноту протеста украинскому послу Любови Непоп

Посла Украины в Венгрии вызвали "на ковер" из-за отказа Киева во въезде венгерскому чиновнику. Примечательно, что глава украинского МИДа на днях уже урегулировал со своим венгерским коллегой этот конфликт. Оказалось что нет.

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало для объяснений украинского посла Любовь Непоп, для вручения ноты протеста, после того как в понедельник на территорию Украины не пустили крупного венгерского чиновника Иштвана Грежу.

Как передает местное издание "Hungary Today", ссылаясь на слова главы МИДа Венгрии Петера Сийярто, украинский посол Любовь Непоп была проинформирована о возражениях Будапешта в связи с произошедшим: "Ей вручена нота протеста".

Сам же запрет на въезд в Украину венгерскому уполномоченному представителю Сийярто назвал "громом среди ясного неба", отметив, что такой шаг Киева противоречит развитию дружеских отношений. В частности, глава венгерского МИДа отметил, что ранее уже обо всем договорился и помирился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и запрет въезда Иштвана Грежу стал неожиданностью.

Чиновники и по словам министра Кулебы списывались 6 ноября и в теплой атмосфере договорились "оставить позади напряженность", которая возникла во время местных выборов в Украине, сосредоточившись в дальнейшем на "позитивных вопросах".

Однако во вторник, 24 ноября, украинские пограничники не пропустили на Украину Иштвана Грежу – венгерского министерского чиновника, ответственного за развитие сотрудничества между венгерской областью Саболч-Сатмар-Берег и украинским Закарпатьем.

Ранее, в день местных выборов в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм Закарпатской области голосовать за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ). После чего Киев обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела Украины: двух высокопоставленных венгерских чиновников уличили в агитации, и запретили им въезд в Украину.

Позже стало известно, что в приграничном городе Берегово на Закарпатье таки выиграла Партия венгров Украины KMKSZ, за которую агитировали венгерские чиновники. После этого "холодная война" между Киевом и Будапештом разгорелась с новой силой.