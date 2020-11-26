Локдаун в головах. На что будет похоже ужесточение карантина в новогодние праздники

В Кабмине и Офисе президента раздумывают над введением жестких карантинных мер во время зимних праздников. Насколько велика вероятность такого шага, и поможет ли новый локдаун остановить эпидемию коронавируса, разбирался Фокус.

"Какие планы на зимние праздники?", — в преддверии нового года этот обычный, казалось бы, вопрос кажется издевательским. Особенно после того как на заседании правительства 25 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что на новогодние праздники в стране может быть введен жесткий локдаун. Глава правительства не стал делиться подробностями о том, к каким именно ограничительным мерам намерены прибегнуть, не уточнил, коснется ли это работы общественного транспорта, окажутся ли вновь под запретом прогулки в парковых зонах и т. д. Он не стал уточнять даже дату введения карантина и его предполагаемую продолжительность.

Премьер только отметил, что действующий сейчас ограничительный режим, условно названный «карантином выходного дня», уже принес некоторые положительные результаты. В частности, стабилизировалось количество больных, попадающих в больницы. По прогнозам Кабмина, в начале декабря Украина должна "выйти на плато" по заболеваемости коронавирусом. Это означает, что количество случаев, зарегистрированных за одни сутки, перестанет расти. Глава СНБО Алексей Данилов также ожидает замедление темпов распространения коронавируса, но только в середине декабря. Теоретически, после "плато" можно ожидать спада, если распространение инфекции не простимулируют какие-нибудь новые условия, например, череда многолюдных вечеринок, утренников и других мероприятий, которых всегда бывает много в конце декабря – начале января.

Нужен продуманный локдаун

Парламентарии затрудняются сказать, можно ли считать вопрос о новогоднем локдауне решенным. Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук готова поддержать двухнедельный строгий карантин, но она уверена, что вводить его нужно не раньше, чем с 29 декабря, ведь канун праздников очень важен для бизнеса. К примеру, сфера торговли за несколько недель может покрыть убытки предыдущих месяцев. Поэтому Кравчук призывает в декабре отменить и карантин выходного дня, чтобы позволить бизнесу заработать. "Без очередей и при условии соблюдения всех санитарных норм", — уточняет нардеп.

Если же Кабмин намерен ввести новогодний локдаун, он должен заранее предупредить об этом предпринимателей, объяснить, как страна будет жить и работать в декабре и январе, считает представитель "Слуги народа".

Если Кабмин намерен ввести новогодний локдаун, он должен заранее предупредить об этом предпринимателей, объяснить, как страна будет жить и работать в декабре и январе

Также важно не допустить, чтобы на вынужденный отдых отправились отели, в которых уже забронированы номера на праздники. "Речь идет не о развлечениях и банкетах. Мы говорим о том, что туризм должен работать, но с ограничениями. Иначе желающие отдохнуть в Украине отправятся в более гостеприимные страны – Словакию или Турцию", — уверена Евгения Кравчук.

Во фракции "Голос" сомневаются, что правительство сможет предложить бизнесу оптимальные условия. По словам народного депутата Ярослава Юрчишина, профильные ведомства – Министерство финансов и Министерство экономического развития – не разрабатывают механизмы предотвращения негативного влияния на бизнес. Поэтому поднимать вопрос о новогоднем локдауне без четкого плана действий и внятной аргументации его необходимости Юрчишин считает бессмысленным.

"Локдаун выходного дня ни к чему не привел, количество больных коронавирусом не уменьшилось. В таком случае трудно говорить о важности двух-трех недель карантина", — резюмирует политик.

Близкие контакты

Нельзя сказать, что идея Дениса Шмыгаля лишена логики. Снижение социальной мобильности и ограничение возможности собраний действительно влияет на уровень заболеваемости. Опыт нескольких европейских стран, решившихся этой осенью на второй жесткий локдаун из-за пугающе стремительного роста эпидемических показателей, свидетельствует о том, что эта мера действительно помогает локализовать заражение. "Бельгия и Чехия в середине октября констатировали резкий рост заболеваемости, за две недели количество инфицированных увеличивалось в два – три раза. В начале ноября обе страны ввели локдаун, после этого их показатели стабильно снижаются", — говорит Юрий Ганиченко, руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики.

Имплементируя западный опыт в украинских реалиях, следует помнить о различиях в ментальности и укладе жизни

Пример убедительный, однако, используя западный опыт в украинских реалиях, следует помнить о различиях в ментальности и укладе жизни. В той же Бельгии частные празднования и дружеские встречи принято проводить на нейтральной территории. Для приглашения домой требуются особые причины. В отличие от бельгийцев и других жителей Западной Европы наши соотечественники в новогодний период привыкли ходить друг к другу в гости, а если рестораны, театры и зоны развлечений будут закрыты, домашних визитов станет еще больше, чем бывало в прежние годы. Известно, что именно в домашних условиях происходит 70% заражений COVID-19. Помимо прочего, если в заведениях, принимающих клиентов, еще можно как-то проконтролировать соблюдение социальной дистанции, обработку поверхностей антисептиками, дезинфекцию посуды, соблюдение вентиляционного режима и т. д., то в домашних условиях все это остается исключительно на совести хозяев и их гостей.

Бывший заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский убежден в том, что одними карантинными мерами без системного массового тестирования и отслеживания контактов зараженных с эпидемией справиться не удастся. "Инфицированные граждане должны понимать – они заболели из-за того, что их друзей, родственников, коллег и знакомых вовремя не предупредили и не протестировали, — подчеркивает Линчевский. – Существующая сейчас практика тестирования и отслеживания контактов не выдерживает никакой критики. Можно сказать, она что есть – что ее нет. Как следствие, больницы переполнены".

Заражение по-домашнему

20 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что потребует от Кабмина ужесточить карантин, если ежедневный прирост заболевших составит 30 тыс. случаев. При этом условии, по словам министра, больницы перестанут справляться с потоком новых пациентов. По мнению эпидемиолога, исполнительного директора Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерины Сояк, опираться в принятии решений на статистику новых случаев не так важно, как оценивать заполненность больниц для ковидных пациентов, их обеспечение и критическую нехватку кадров.

"Каждый день мы видим рост заболеваемости, при этом уровень тестирования не растет. Статистика сейчас – не самый показательный маркер эпидемии. Мы четко видим, что больницы переполнены, сложно найти место для госпитализации, и проблемы с обеспечением никуда не делись", — рассказала эксперт Фокусу.

Ситуация с реальным количеством свободных мест в медучреждениях противоречивая. Максим Степанов заявлял, что по состоянию на 23 ноября в украинских больницах лежали 27,7 тыс. человек с коронавирусом, а заполненность коек составила 52%. При этом обеспечены кислородом 25,9 тыс. коек, и его уже не хватает, а в некоторых регионах больницы заполнены на 100%.

В такой ситуации важна ответственность каждого человека, который должен понять для себя, готов ли он заразить опасной болезнью своих близких или нет

В свою очередь Денис Шмыгаль заявил 25 ноября, что карантин выходного дня принес свои плоды, поскольку количество госпитализированных заболевших за последние недели стабилизировалось и не пересекает отметку в 30 тыс. человек. Однако, по мнению Екатерины Сояк, такие частичные меры не ограничивают распространение инфекции, поскольку люди в будни все равно как обычно ездят на работу, а показатели новых случаев заражения в течение последней недели неуклонно растут. Эпидемиолог считает, что жесткий локдаун был бы эффективнее и в целом одобряет инициативу Кабмина воспользоваться случаем и закрыть все общественные места в праздники. Однако все это будет напрасным, если сами украинцы не ограничат свои контакты.

"Мне кажется, если все будет максимально закрыто, то люди будут больше контактировать друг с другом при невозможности пойти в торговый или в развлекательный центр. Если родственники будут ходить друг к другу в гости и сидеть вместе за праздничными столами, то власти никак не смогут это контролировать", — говорит эксперт. В такой ситуации важна ответственность каждого человека, который должен понять для себя, готов ли он заразить близких опасной болезнью или нет, ведь переносчиком инфекции может оказаться почти любой.