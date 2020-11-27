Государственные содержанцы. Топ-5 способов сравнительно честного заработка за счет госбюджета

От гигантских выходных пособий до приватизации служебных квартир и трудоустройства родственников. Фокус рассказывает о простейших схемах чиновников и депутатов по увеличению доходов за счет налогоплательщиков.

На днях журналисты канала Bihus.Info опубликовали данные о гигантских суммах, которые получают государственные чиновники в виде выходного пособия при увольнении. Так, по данным журналистов, экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, уходя с должности в 2019 году, получил более 1,4 млн грн, притом что его годовая зарплата составляла около 850 тыс. грн. А бывшему министру обороны Степану Полтораку при увольнении с военной службы за счет украинских налогоплательщиков выплатили почти 2 млн грн, что равнялось его двум годовым зарплатам.

Но рекордсменом пока можно считать экс-главу Нацполиции Сергея Князева, который, по данным того же Bihus.Info, получил 2,3 млн грн "одноразовой денежной помощи" при увольнении со службы, получая в год около 1,5 млн грн зарплаты.

Удивительно, но все честно. Такие выплаты при увольнении являются законными и зависят от размера заработной платы. Но не всегда кажутся справедливыми, особенно по сравнению с выплатами учителям или врачам на фоне пандемии. Как еще "сравнительно честно" обеспечивают свое благосостояние государственные мужи?

"Хата на депутата"

Кроме немалых компенсаций при увольнении, сотрудники государственных и правоохранительных органов могут претендовать на предоставление бесплатного жилья. Чаще всего этой услугой пользуются народные депутаты. Те, кто не имеет собственного жилья в Киеве, может получить компенсацию за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев" возле парламента. Максимальная сумма — 20 тыс. грн в месяц.

Наиболее популярна эта компенсация среди депутатов-мажоритарщиков, которые приезжают в столицу только на рабочие недели. Но бывали случаи, когда журналисты или правоохранители разоблачали парламентариев, использующих эту норму как уловку для получения дополнительных средств. Есть такие депутаты и в команде президента Владимира Зеленского. Руслан Стефанчук, вице-спикер Верховной Рады, получил из бюджета оплату за квартиру, которую депутат арендовал у своей тещи в Киеве. Общественность это возмутило. Поэтому в декабре прошлого года Стефанчук вернул потраченные на него из бюджета 40 тыс. грн.

Если в течение месяца депутат не участвует в 30% голосованиях или 50% заседаний комитетов без уважительных причин, он может лишиться части зарплаты

Согласно данным Аппарата парламента, за семь месяцев работы нового созыва на компенсацию за аренду жилья из бюджета было потрачено почти 20 млн грн.

Квартирный вопрос также популярен среди работников правоохранительных органов. Например, Закон "О прокуратуре" предусматривает обеспечение служебной квартирой прокуроров, нуждающихся в улучшении жилищных условий. За годы прижилась схема приватизации такого жилья членами семьи сотрудника прокуратуры. Соответственно, государство взамен ничего не требовало, не было установлено и ограничений по количеству присвоенного жилья.

В подобной схеме даже засветился экс-зампрокурора Киевской области, известный как "бриллиантовый прокурор", Александр Корниец. В 2015 году он проходил по делу о получении взятки, а во время обыска у него дома были найдены бриллианты. Позже выяснилось, что за пять лет службы Корниец успел приватизировать две служебные квартиры.

Премии для бедных

В январе текущего года Кабинет министров экс-премьера Алексея Гончарука опубликовал информацию о доходах членов правительства. Оказалось, что министры не стесняются выписывать себе большие премии. Так, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель за декабрь 2018 года получил денежное вознаграждение в размере 123 тыс. грн. А Тимофей Милованов, управляющий Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, выписал себе премию почти 145 тыс. грн. Тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко получил из госбюджета материальную помощь 110 тыс. грн. Также все члены правительства получают надбавки за выслугу лет, доступ к гостайне, научную степень и др.

Такие суммы стали предлогом жесткой критики правительства Гончарука: реформ нет, а деньги из госбюджета тратятся с бешеной скоростью.

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Волна возмущений постоянно обрушивается и на вознаграждения членов наблюдательных советов госкомпаний. Известно, что один из них — бывший журналист и экс-депутат Сергей Лещенко — за работу в наблюдательном совете Укрзализныци в месяц получал 330 тыс. грн. В интервью "Бабелю" политик заявил, что это — цена его публичности. Но с началом карантина в стране Лещенко стал активно распространять информацию в "Фейсбуке", что его зарплата снизилась до 50 тыс. грн, и значит, обвинения общественности в его сторону должны быть сняты.

Более серьезно к формированию своих зарплат подошли в Верховной Раде. В прошлом году был принят закон, согласно которому народный избранник получает столько, сколько наработал. Если в течение месяца депутат не участвует в 30% голосованиях или 50% заседаний комитетов без уважительных причин, он может лишиться части зарплаты. Средняя месячная оплата труда составляет 30–40 тыс. грн.

Также из госбюджета оплачивается работа помощников депутатов — по 50 тыс. грн для каждого парламентария. Поэтому народные избранники предпочитают брать к себе в команду близких людей, а не специалистов. Такой схемой воспользовалась депутат от "Слуги народа" Марина Никитина. Своим помощником она назначила супруга и за полгода выплатила ему 100 тыс. грн.

В сентябре парламент принял решение запретить на законодательном уровне брать в помощники родственников.

Миллиарды на ветер

Согласно проекту бюджета на 2021 год, в Министерстве финансов предлагают увеличить финансирование парламента на 184 млн грн — до 2,2 млрд грн. Больше всего средств в Минфине просят для обеспечения работы правительства — 2,4 млрд грн. Не уступает и Офис президента (ОП): для госбюджета его содержание может составить около 1,3 млрд грн.

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Профильный министр Сергей Марченко считает, что размер финансирования адекватный. "За последние годы президенты не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах органа. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады значительно ниже", — прокомментировал глава ведомства "Радио Свобода". Также он добавил, что в ОП готовы при необходимости сократить штат сотрудников на 10%.