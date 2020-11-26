Это нужный человек: у Зеленского не видят причин для отставки Шмыгаля

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко считает, что слухи об увольнении распространяют те, кому Шмыгаль невыгоден.

Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко заявил, что слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля являются необоснованными.

Об этом он сказал он в интервью главному редактору интернет-издания ГОРДОН Алесе Бацман.

"Эти слухи я видел в соцсетях, в (заявлениях) различных экспертов, в Telegram-(каналах). Под этими слухами вообще никакой основы. Денис – необходимый человек, у которого есть команда и который работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, существующих в стране: и COVID-19 – мировая проблема, и кризисная ситуация в экономике, которая тоже не только в нашей стране. Я вообще не понимаю, почему рождаются такие слухи", – сказал Тимошенко.

По его мнению, появление подобных слухов свидетельствует о том, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".

"Невозможно быть полностью довольным или недовольным каким-то человеком – это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они решаются", – сказал Тимошенко.

Когда журналистка спросила, возможна ли коалиция между фракцией "Слуга народа" и группой "За майбутнє" и, соответственно, назначение на пост премьер-министра лидера партии "За майбутнє" Игоря Палицы, Тиошенко ответил: "Не слышал, чтобы такой вариант был на столе. Эти варианты, возможно, и обсуждаются, но не в Офисе президента".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве активно разрабатывают план по противодействию распространения коронавируса на тот случай, если не сработает "карантин выходного дня".