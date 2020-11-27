Замглавы ОП: "Постоянного диалога с местной властью нет, сейчас нужно "сшивать" регионы"

Кирилл Тимошенко считает, что центральная власть может работать с местной через совместное инвестирование в различные проекты.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью YouTube-каналу "Бацман" признал, что в последний год центральная власть не поддерживала постоянного диалога с местным самоуправлением, и эту ситуацию нужно исправлять. Он отметил, что на текущий момент его основное направление работы — "сшивать" и объединять регионы.

"Выборы закончились, а дальше надо работать на развитие каждого отдельного региона. На решение проблем каждого отдельного региона. У мэров нет политических амбиций идти в президенты. Преимущественно это люди, которые занимаются громадами, их проблемами и вопросами на местах. Мы со своей стороны хотим им помочь. Это все одна страна — Украина", — сказал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что центральные органы власти могут взаимодействовать с местным самоуправлением посредством экономики.

"У нас с ними "мостик" через экономику. Какие-то проекты финансируются из государственного бюджета, какие-то — из местного. Это наш мостик, где мы можем работать вместе", — считает Тимошенко.

Отметим, во время каденции Зеленского между центральной властью и органами местного самоуправления нередко происходили конфликты, особенно — из-за карантинных ограничений.

В частности, 30 апреля 2020 года горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. С 1 мая разрешили открыть летние площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. Такое решение противоречило постановлению правительства.

20 мая на пресс-конференции Зеленский назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.

А после введения карантина выходного дня против решения начали протестовать мэры многих городов Украины, заявляя, что "центральная власть их не слышит".