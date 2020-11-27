Гриневецкий будет опять руководить Одесской ОГА, – указ президента

Сергей Гриневецкий первый раз руководил Одесской областью в 1998–2005 годах.

Президент Владимир Зеленский 27 ноября назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА и сразу вручил ему служебное удостоверение.

"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, поскольку она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края", – сказано в сообщении пресс-службы.

Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию.

Был народным депутатом Украины VI и VII созывов ("Блок Литвина", Партия регионов), был главой Одесской ОГА в 1998–2005 годах.

Стал депутатом Одесского областного совета с ноября 2020 года (от партии "Доверяй делам").

Ранее Гриневецкий успешно обжаловал в суде распоряжение ОГА, которая констатировала, что на него распространяется люстрационный запрет, предусмотренный Законом "Об очищении власти". Однако решение суда об отмене распоряжения пока не вступила в силу, поскольку ОГА подала апелляцию.

В 2014 году Гриневецкий говорил, что одной из первопричин появления в Украине сепаратистских настроений является то, что "нам очень легко досталась независимость, за нее не боролись. Мы до сих пор не определились с формой правления … Конституцией до сих пор не определена идеология", – пояснял он тогда

Напомним, 4 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Максима Куцого с должности главы Одесской ОГА. 11 ноября он согласовал назначение Гриневецкого.