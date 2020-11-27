Депутат с подозрением на COVID пришел на сессию Киевоблсовета: пришлось выводить с полицией (видео)

Представитель "Батькивщины" Руслан Браславский не хотел уходить и говорил, что "сделает анализ завтра".

На заседании первой сессии Киевского областного совета VIII созыва, в пятницу, 27 ноября новоизбранные депутаты устроили скандал и толкотню: обвинили одного из коллег в том, что он болен коронавирусом и попытались выдворить его из сессионного зала.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии "За майбутнє" Галина Нагорная у себя в Facebook: "Областная ячейка партии "Батькивщина" притащила на заседание Киевского областного совета депутата, больного Covid-19. Вызвали полицию".

Речь идет о депутате Руслане Браславском. Депутаты настаивали, что бы их коллега покинул сессионный зал, однако он остался и пообещал сделать тест 28 ноября. Нагорная прикрепила к своей публикации видео потасовки, в которой кроме депутатов приняли участие и правоохранители.

[ + – ] Рух ЧЕСНО

"В Киевоблсовете на Печерске произошло силовое противостояние между нардепом "Батькивщины" Константином Бондаревым и полицией, которую вызвали оформить "бютовца" Руслана Браславского с подозрением на Covid-19", – передает журналист Telegram-канала "PavlovskyNews".

По информации канала "Новости 360", после того, как Бондарев вытолкал полицейских, сессия продолжилась.

В пятницу в облсовете собрались 82 из 84 избранных депутатов, чтобы со второй попытки избрать себе председателя. Также на заседании присутствовали несколько нардепов: от "Слуги народа" – Александр Дубинский, от "Батькивщины" Константин Бондарев и от "Европейской Солидарности" – Виктория Сюмар, сообщает движение ЧЕСНО. По данным организации, Бондарева удалось силой вывести из Киевоблсовета.

Напомним, в прошлый раз, в среду 25 октября Ярославу Москаленко из партии "За майбутне" не хватило одного голоса для победы над Олександром Скляровым из "Слуги народа". В тот раз руководящий состав облсовета выбрать не смогли.

Тогда же появилась информация, что Руслан Браславский болен COVID-19, передает "УП". При этом, в пятницу в начале заседания, до того как пришел Браславский, на его месте сидел другой человек – глава областной организации "Батькивщины" Константин Бондарев.