"Я не призывал "душить" Беларусь!" – глава МИД Украины опроверг заявление Лукашенко

Лукашенко заявлял, что Кулеба призывал ввести против Минска жесткие санкции. По словам Кулебы, все наоборот: он "за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опровергает утверждения Александра Лукашенко о том, что он якобы призывал "душить" Беларусь и вводить против нее жесткие санкции. Об этом Кулеба написал в Twitter.

Лукашенко заявлял, что Кулеба во время беседы с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом якобы призывал ввести против Минска более жесткие санкции.

"Никакие такие слова в наших разговорах с Хайко Маасом не звучали. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", – написал Кулеба.

Отметим, 27 ноября белорусское интернет-издание "Белта" сообщило, что Лукашенко во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска "озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси и их планы в отношении страны".

По данным издания, КГБ доложил Лукашенко, что во время разговора между министром иностранных дел Украины Кулебы с его немецким коллегой Масом прозвучала следующая фраза: "Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".