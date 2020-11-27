Лукашенко впервые появился в маске. Правда, сдвинутой на подбородок

Лукашенко пришел в "красную зону" больницы и нарушил сразу несколько правил коронавирусной гигиены.

Впервые главу Беларуси Алескандра Лукашенко заметили в защитной маске на публике. Об этом сообщает TUT.by.

Издание опубликовало видеоролик, в котором Лукашенко с проверкой пришел в "красную зону" городской клинической больницы №6 Минска.

"По глазам вижу, что новый человек. Все в этих комбинезонах, я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Здесь ты лечишь людей? Ну, показывай, как ты лечишь", – сказал Лукашенко одному из врачей и пожал ему руку без перчаток.

Издание утверждает, что Лукашенко нарушил правила ношения маски: сдвинул ее на подбородок, а после вернул на место, касаясь передней поверхности необработанными антисептиком руками.

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Главврач больницы Игорь Юркевич рассказал ВИП-посетителю, что в больнице работают с больными COVID-19 более тысячи сотрудников. Сейчас в медучреждении находятся 767 пациентов, из них 28 — в реанимации.

Ранее Лукашенко заявил, что переболел COVID-19. По его мнению, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней. Также Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет. А недавно президент Беларуси заявил, что коронавирус – это "удар по башке" от Бога из-за безответственного отношения к природе.