Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

По словам белорусского лидера, ему удалось перенести COVID-19 "на ногах" и бессимптомно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко сообщил о перенесенной болезни во время визита в одну из частей внутренних войск МВД страны.

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", – сказал Лукашенко.

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Он напомнил, что говорил: 97% "переносят эту заразу бессимптомно". "Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", – сообщил белорусский президент.

Напомним, По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней. Также Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет. А недавно президент Беларуси заявил, что коронавирус – это "удар по башке" от Бога из-за безответственного отношения к природе.