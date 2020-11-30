Киев пригласит Россию для участия в переговорах по деоккупации Крыма, – замглавы МИД

Эмине Джапарова заявила, что именно РФ, как страна оккупировавшая Крым, несет полную ответственность за ситуацию на полуострове.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина собирается пригласить Россию для участия в переговорах по деоккупации Крыма.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения", – сказала Джапарова.

По ее словам, Россия должна прежде всего участвовать в таких переговорах, потому что именно она, как страна оккупировавшая Крым, несет полную ответственность за ситуацию на полуострове.

"Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 миллиона граждан Украины", – сказала Джапарова.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.

США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы.

Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности.

Саммит Крымской платформы пройдет в мае 2021 года в Киеве.