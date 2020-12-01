Председатель "Слуги народа" назвал условие для отставки главы Минздрава

Александр Корниенко считает, что сейчас не время делать какие-то увольнения в сфере здравоохранения.

Сейчас, учитывая ситуацию в стране, не время кого-то увольнять в сфере здравоохранения. Никакого заявления об отставке главы Минздрава Максима Степанова не было.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью hromadske.

Он напомнил, что министр может быть уволен либо по собственному желанию, либо если его отставки требует премьер-министр.

"Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами относительно того, кто дальше работает/не работает, то нас обязательно быстро уведомят. Если нет к нам никаких официальных документов, то, значит, они все дальше работают", – сказал председатель партии СН.

Комментируя возможность отставки министра, Корниенко выразил мнение, что этот вопрос пока неактуален, однако есть условие для увольнения Степанова – его персональное желание.

"Я не думаю, что сейчас время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 на это тоже надо", – резюмировал Корниенко.

Отметим, ранее заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении главы Минздрава. Степанов тоже опроверг слухи о своей возможной отставке.

Ранее сообщалось, что около 34 тыс. медиков уволились с начала эпидемии коронавируса.