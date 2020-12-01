Президент Бразилии планирует посетить Украину в 2021 году, – МИД

По словам главы МИД Украины, этот визит должен открыть новую страницу в двусторонних отношениях, в частности, в сфере оборонной промышленности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Бразилии Жаир Болсонару планирует приехать в Украину в 2021 году. Об этом глава МИД сказал во время открытия первого Диалога оборонной промышленности между Украиной и Бразилией в Киеве, сообщается на сайте МИД Украины.

"(Визит) должен открыть новую страницу в двусторонних отношениях. Мы начинаем диалог между объединениями промышленников и предпринимателей двух стран, между космическими ведомствами, активно готовим очередное заседание Украинско-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что сотрудничество Украины и Бразилии предусматривает совместный выход на рынки третьих стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.

"Этот диалог закладывает надежную основу для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между представителями оборонных ведомств и предприятий наших двух стран", – сказал Кулеба.

Он добавил, что бразильские предприятия оборонно-промышленного комплекса заинтересованы в налаживании диалога с Украиной.

"Такой диалог Бразилия ведет только с пятью странами: Аргентина, США, Португалия, Франция и Индия", – сказал глава МИД.

Отметим, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не будет вакцинироваться, даже когда вакцина от коронавируса появится. При этом, Бразилия занимает третье место в мировом антирейтинге по количеству заболевших коронавирусом и второе место по количеству смертей.