"Ведет себя как друг президента". Баканов получил низкую оценку за работу от экспертов Фокуса

СБУ все еще не служба, сконцентрированная на контрразведке, а орган, который ищет коррупционеров и взвешивает автотранспорт на дорогах, считают эксперты Фокуса.

Эксперты Фокуса оценили на "четыре" работу главы СБУ Ивана Баканова из "десяти". Об этом говорится в рейтинге "Идем ко дну. Как эксперты оценили работу министров и глав ведомств в 2020 году".

Оценить эффективность министров мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл.

Служба безопасности Украины все еще не спецслужба, сконцентрированная на контрразведке, а орган, который проводит досудебное расследование, ищет коррупционеров в регионах и взвешивает автотранспорт на дорогах Украины. "К эффективности такой работы вопросов много, — отмечает юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань. — Например, нардеп Андрей Деркач, которого правительство США официально назвало российским агентом, работает в парламенте, а СБУ вопросов ему не задает. В то же время экономическая контрразведка известна скандалами о злоупотреблении".

Эксперты замечают, что внешне у СБУ все красиво: новый логотип, стабильное информирование общества о задержаниях. Но на самом деле внутри служба работает на "программном обеспечении" 1980-х годов, как в КГБ. "Результат, который дает СБУ, — только 30% от того, что циркулирует. Все остальное — не успели, не согласовали, не подписали. Очень бюрократическая структура. К тому же все те люди из СБУ, которые были фигурантами журналистских расследований, продолжают работать на своих местах или получили повышение. Поэтому первое, что надо менять, — внутренне отношение к службе", — говорит экс-сотрудник СБУ, консультант Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Но реформировать СБУ нелегко. По словам опрошенных Фокусом экспертов, в первую очередь из-за позиции ее главы Ивана Баканова. "Он ведет себя как друг президента, которому разрешено немного больше, чем всем", — поясняет Ступак. Напомним, в прошлом глава СБУ — бизнес-партнер Владимира Зеленского, руководил "Студией Квартал 95". Справедливости ради отметим, что Баканов никогда и не позиционировал себя как реформатор. "Ему скорее удобно оставить все как есть, лишь где-то подстроить под себя и под Офис президента — СБУ всегда была "скальпелем" в руках главы государства", — уверен главный эксперт StateWatch Александр Леменов.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, как изменится спецслужба после принятия нового законопроекта и что останется от СБУ после внедрения реформы.