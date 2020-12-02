В "Слуге народа" считают, что лишение свободы за ложь в декларации было неэффективным

В политсиле уверены, что общественные работы за неправду в декларации будут более болезненными для чиновников.

Рабочая группа ВРУ по урегулированию конституционного кризиса пришла к выводу, что норма о тюремном заключении за недостоверное декларирование финансового состояния чиновников оказалась неэффективной и лучшим способом воздействия будут общественные работы. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря, передает "Радио Свобода".

По ее словам, по статье 366-1, которую Конституционный суд признал неконституционной, приговор о лишении свободы был вынесен только один раз, то есть "статья фактически не работает".

"Возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет", – заявила Совгиря.

В то же время рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса считает, что общественные работы будут более результативным методом воздействия "на ту категорию, к которой планируется применять статью".

"Ее планируется применять к так называемым топ-чиновникам. И для топ-чиновника, скажем так, очень болезненный, очень проблемный с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее", – считает депутат.

Она добавила, что сейчас изучается идея, чтобы наказывать за недостоверное декларирование если не лишением свободы, то ее ограничением.

"Он немножко мягче, чем лишение свободы, но также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения для лица, к которому применен этот вид наказания", – отметила депутат.

Ранее сообщалось, что разработанный рабочей группой Верховной рады законопроект №4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уверено, что такое наказание не станет эффективным методом борьбы с коррупцией.