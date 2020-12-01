НАПК раскритиковало законопроект о е-декларациях: не способствует борьбе с коррупцией

В законопроекте не предусматривается лишение свободы за недостоверную информацию в декларациях.

Разработанный рабочей группой Верховной рады законопроект №4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уверено, что такое наказание не станет эффективным методом борьбы с коррупцией.

Об этом заявили в пресс-службе НАПК.

Согласно законопроекту, даже те лица, которые умышленно указывают в декларации недостоверные сведения на сумму от 3000 прожиточных минимумов (от 6,306 млн грн и больше) будут наказаны штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (от 51 000 грн до 85 000 грн).

За умышленное непредставление декларации также предусмотрен штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42 500 до 51 000 грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.

"Такие нормы будут только помогать коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время, как в Польше, Латвии и Литве за неподачу декларации и декларирование недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать", – убежден глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК считают, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.

Кроме того, глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал в своем блоге на "Украинской правде", что отсутствие тюремного заключения за недостоверные данные в декларациях является "диверсией против декларирования".

"Отсутствие заключения за ложь в декларациях – это: диверсия против декларирования, ведь такая статья не будет работать, и насмешка над справедливостью", – заявил Шабунин.

Ранее глава НАПК Александр Новиков заявил, что при наличии контролируемого электронного декларирования, если кто-то получит актив незаконным способом, он не сможет его использовать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками. Проект зарегистрирован под №4434.