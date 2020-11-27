Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в е-декларациях

Документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками. Проект зарегистрирован под №4434.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно карточке законопроекта на сайте парламента, документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Законопроектом предлагается отменить статью 366-1 Уголовного кодекса Украины и дополнить новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации". В этой статье предусмотрено, что за такое правонарушение грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также предлагается отдельно определить в статье 366-3 Уголовного кодекса Украины уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ею предлагается предусмотреть, что умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного законом Украины "О предотвращении коррупции" карается штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

В начале ноября, в связи с вышеупомянутым решением, Высший антикоррупционный суд упразднил производство касательно возможной лжи в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. С момента вступления в силу решения Конституционного суда, НАБУ и САП закрыли уже 65 уголовных дел по указанной статье.