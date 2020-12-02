Сорвана попытка России легитимизировать оккупантов Донбасса в Совбезе ООН, – Кулеба

Кремль пытался организовать PR-акцию с "представителями ОРДЛО", использовав формат Арриa Совбеза ООН.

Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать оккупантов Донбасса, использовав для этого формат Арриa Совета безопасности ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

"Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез", – сказал Кулеба.

По его мнению, это важный сигнал, так как ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ.

По словам главы МИД, благодаря принципиальной позиции украинских партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", – подчеркнул Кулеба.

Он также выразил благодарность партнерам, в частности Германии и Франции как участникам Нормандского формата, за солидарную позицию в поддержку Украины.

Ранее СМИ сообщили о том, что представители "ДНР" и "ЛНР" выступят на заседании Совета безопасности ООН 2 декабря, использовав формат Арриa.

"Заседания по формуле Арриа" носят характер весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу, было бы полезно заслушать.

Такой формат заседаний назван в честь посла Венесуэлы Диего Арриа, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подверг жесткой критике Совбез ООН в его нынешнем виде, заявив, что этот орган "не принимает никаких полезных решений".

Ранее президент Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где говорил о необходимости реформирования организации.